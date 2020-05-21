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İzmir'de, Cami hoparlöründen bu kez de Selda Bağcan çalındı!

İzmir'de dün Cami Hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmış ve konu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bugün ise Cami Hoparlörlerinden Selda Bağcan şarkısı çalındı.
 21 Mayıs 2020 21:16
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İzmir'de, Cami hoparlöründen bu kez de Selda Bağcan çalındı!

İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce Çav Bella şarkısının çalınmasının ardından bugün de Selda Bağcan'ın şarkısı bazı camilerde çalındı. İzmir İl Müftülüğü, merkezi sistemle ezan okumanın geçici süre ile kaldırıldığını duyurdu.

İzmir'de dün bazı ilçelerin camilerinin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce 'Çav Bella' şarkısının çalınması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Banu Özdemir isimli şahıs da 'dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan gözaltına alındı. Bugün de yine kimliği belirsiz kişiler tarafından korsan olarak bazı camilerin hoparlörlerinden Selda Bağcan'ın şarkısı çalındı.

Müftülükten açıklama

Yaşanan bu ikinci olayın ardından İzmir İl Müftülüğü açıklama yaptı. Açıklamada, "20 Mayıs Çarşamba günü ilimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün de yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde de yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu olayın ardından da konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İki gündür camilere yapılan saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Cami'den 'çav bella' yayınına ilişkin bir kadın gözaltında Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, soruşturma başlatıldı Ali Erbaş'tan camilerde müzik yayını yapılmasına ilişkin açıklama Tunç Soyer, camilerden müzik yayınını kınadı CHP'den camiden müzik yayını yapılmasına suç duyurusu Sinyal kesici 'jammer' bulunmasına rağmen cami frekansına girmişler
İhlas Haber Ajansı
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