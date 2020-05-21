Fransız gazetesi: Türk ordusu sahadaki durumu değiştirdi
|21 Mayıs 2020 21:38
|Yazdır
Fransız L'Opinion gazetesinin "Libya: Türk ordusu Paris'in dostu Hafter'i ciddi yenilgilere uğrattı" başlıklı haberinde, Fransa tarafından desteklenen Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in son günlerde siyasi olarak zayıflatabilecek birçok yenilgi aldığı belirtildi.
Son günlerde Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı dört Pantsir hava savunma sisteminin Türk ordusu sayesinde ele geçirildiğine veya imha edildiğine dikkati çekilen haberde, "Türkiye'nin Libya'da aralıkta başlayan askeri müdahalesi sahadaki durumu değiştirdi ve yaklaşık bir yıldır başkentin eteklerinde ayaklanan Hafter güçlerinin saldırısına son verdi." ifadeleri kullanıldı
Haberde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda olduğu gibi Libya'da da SİHA'lar kullandığı kaydedildi.
Bu SİHA'ların performanslarının yüksek olduğunun altı çizilen haberde, Libya'da Türk ordusunun NATO veya Rusya benzeri modern bir ordu gibi faaliyet gösterdiği belirtildi.
Haberde, Libya hükümetinin Türklerin desteğiyle Sirte'nin güneyinde Hafter güçlerine karşı durabildiği vurgulandı.
Libya hükümetinin, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter'e bağlı milislerden geri aldığı hatırlatılan haberde, Rusya'nın Hafter'e temkinli şekilde destek sağladığı yorumu yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bayramdan sonra tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
21 Mayıs 2020 19:33
|Vaka sayısı ikinci defa binin altında kaldı
21 Mayıs 2020 19:23
|Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 510 kişi yakalandı
21 Mayıs 2020 19:05
|CHP'den camiden müzik yayını yapılmasına suç duyurusu
21 Mayıs 2020 17:48
|Fahrettin Altun: Türkiye, test sayılarına göre dünyada ilk 5'e girdi
21 Mayıs 2020 17:40
|Tunç Soyer, camilerden müzik yayınını kınadı
21 Mayıs 2020 17:32
|Bakan Albayrak: Salgının ekonomimize etkisi az olacak
21 Mayıs 2020 16:47
|Türkiye'den Hafter'e uyarı
21 Mayıs 2020 13:46
|Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
21 Mayıs 2020 11:20
|Yavaş: Bir ay içinde Ankapark'a el koyacağız
21 Mayıs 2020 10:14