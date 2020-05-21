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Prof. Dr. Özdolap: Tedbirlere uymazsak ikinci dalga gelebilir

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap koronavirüse karşı ikinci dalga uyarısında bulundu.
 21 Mayıs 2020 21:41
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Prof. Dr. Özdolap: Tedbirlere uymazsak ikinci dalga gelebilir

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 'Yeni koronavirüs (Covid-19) pandemi bilgilendirme toplantısı' düzenlendi.

Prof. Dr. Şebnem Kargı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Başhekim Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban ile başhekim yardımcıları ve sağlık personelleri katıldı.

"İLK RAUNDU BİZ KAZANDIK"

Prof. Dr. Şenay Özdolap, sağlık camiası olarak zor bir süreç geçirdiklerini, ancak mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Hastane olarak koronavirüs salgınıyla mücadele yapılan test, vaka ve vefat sayılarını paylaşan Prof. Dr. Özdolap, "Çok zor bir süreçti. Hepimizin kaygısı, korkusu vardı. Bir çoğumuz maalesef hasta olduk. Stresi çok olanlar ilaca başladı. Kiminin yakınları hastalığa yakalandı, kiminin yakınları vefat etti. Süreç o kadar zordu. Ama ne dedik? Virüsle savaşıyoruz ve sonunda kazanacağız dedik ve kazandık. İlk raundu biz kazandık. 20 Mayıs'a kadar üniversitemizdeki sayılar? 17 Mart ile 20 Mayıs arasında 2 bin 580 testten 287'si pozitif çıktı. Bunlardan bin 521'i evde izlendi. 451 kişi yatarak tedavi gördü. Yoğun bakımda bugüne kadar 138 hasta tedavi ettik. 402 hastamız taburcu oldu. 16 yetişkin vefatımız var. Çocuk vefatımız yok. İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait yani kamu hastaneleri için ise 7 bin 368 test yapıldı" dedi.

"İKİNCİ DALGAYA KARŞI TEDBİRLERİ BIRAKMAMAK LAZIM"

Prof. Dr. Özdolap, üniversitelerinde yaptıkları testlerde son iki günde pozitif vakaya rastlamadıklarını söyledi. Virüsün ikinci dalgasının olup olmayacağının bilinmediğini, ancak buna karşı tedbirli olunması gerektiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Şu andaki durum, son iki gündür testlerde pozitif çıkmadı, ama yine de altını çizerek söylemem gereken şey, test yüzde yüz pozitif vakayı vermeyebiliyor. Testi negatif olup da pozitif olarak takip ettiğimiz hastalar oldu. İyileşen hastamız yeni vakadan daha çoksa eğer bu umuttur. İyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısından üstündeyse eğer ve bu belirli bir süre devam ediyorsa bu güzel haber. Ben de hepimiz gibi endişeliyim. Sosyal mesafemizi korumazsak, maskemizi takmazsak, açıklanan tedbirlere uymazsak ikinci dalga gelebilir mi? Gelebilir. Önümüzde birçok eski de olsa İspanyol gribi var. İkinci dalganın çok daha çok ölüme neden olduğu biliniyor. Bir dalgadan kurtulduk, tedbirleri bıraktık. İkinci dalgaya geldiğimizde daha kötü olabilir. Bu açıdan herkesin iyiliği için tedbirleri elden bırakmamamız lazım."

DHA
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