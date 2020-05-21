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Hırsız zannettiği emekli polisi öldüren zanlı tutuklandı

Başkent'te hırsız zannettiği emekli polisi öldüren zanlı tutuklandı
 21 Mayıs 2020 21:56
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Hırsız zannettiği emekli polisi öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yoldan geçen emekli polisi, hırsız zannettiği için av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Olay, Polatlı ilçesi Karailyas Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Y.T. isimli şahıs kendi evinin camından, yoldan geçen emekli polis Ş.K.'yi hırsız zannederek, kendisine ait av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ş.K.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ş.K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri ise av tüfeği ile birlikte Y.T.'yi gözaltına aldı. Polatlı Cumhuriyet Savcısına sevk edilen Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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