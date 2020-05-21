Ayşenur Arslan, TRT'yi eleştirirken bayramları karıştırdı

Arslan, TRT Haber'in bayramları karıştırarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na "Cumhuriyet Bayramı"olarak göstermesini ve bunu 3 program boyunca ekranda tutmasını eleştirdiği sırada "TRT 19 Mayıs'ta Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı yerine, Cumhuriyet Bayramı dedi" ifadelerini kullandı.

Arslan, sözlerinin devamında ise; "'19 Mayıs Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı' diyorlar ya, hayır. Gençlik Bayramı. Çünkü; gençlik bir ülkenin bugününü ve yarınını anlatır" dedi.

Arslan sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Yanlışlık olur ama kısa süreli bir yanlışlık olur. Hemen telafi edilir, özür dilenir sonra da tamam büyütmeyelim denilir. Bu yanlışlık tam 3 program sürmüş. Minimum 3 saat, 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı diye TRT ekranında yer almış. Şimdi aslında tabii Milli Egemenlik de diyememişler, gençlik de diyememişler. Milli Egemenlik söylemekten hiç hoşlanmadıkları bir şey. Egemenlik kimindir, milletin midir? Bayramın adı ne? 19 Mayıs Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı diyorlar ya hayır, gençlik bayramı. Çünkü gençlik bir ülkenin bugününü ve yarınını anlatır."