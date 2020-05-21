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İşe bisikletle gitmek erken ölüm riskini azaltıyor

Geniş kapsamlı bir araştırma, işe bisikletle gitmenin erken ölüm riskini azalttığını ortaya koydu.
 21 Mayıs 2020 22:26
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İşe bisikletle gitmek erken ölüm riskini azaltıyor

Geniş kapsamlı bir araştırma, işe bisikletle gitmenin erken ölüm riskini azalttığını ortaya koydu.

New Atlas sitesinin haberine göre, Imperial College London ve Cambridge Üniversitesinde görevli bilim insanları, İngiltere ve Galler'de 1991-2016 yıllarında işe gidip gelen 300 bin kişiyle ilgili nüfus verisini inceledi.

Sonuçları "The Lancet Planetary Health" dergisinde yayımlanan araştırmada, işe bisikletle gidenlerin, araçlarıyla gidenlere göre erken ölüm riskinin yüzde 20, kardiyovasküler rahatsızlıktan yaşamını yitirme olasılığının da yüzde 24 azaldığı görüldü.

Kanserden ölüm riskinin bisikletle işe giden grupta yüzde 16 düştüğü, bu kişilerde kanser teşhisi oranının da yüzde 11 azaldığı gözlendi.

İşe trenle gidenlerde de erken ölüm riskinin yüzde 10, kardiyovasküler rahatsızlıktan yaşamını yitirme ihtimalinin yüzde 20, kanser teşhisi oranının da yüzde 12 düştüğü tespit edildi.

Çalışmada, işe yürüyerek gitmek de kanser teşhisi oranlarında yüzde 7'lik düşüşle ilişkilendirildi.
Anadolu Ajansı
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