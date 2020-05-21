Polise çarpıp kaçtı, araçtan 34 kilogram esrar çıktı
|21 Mayıs 2020 22:31
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Hatay'da dur ihtarına uymayan ve polis memuruna çarpan şahsın aracında 34 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Polis memuru hafif şekilde yaralanırken, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir araç durdurulmak istendi. Ancak araç sürücüsü yabancı uyruklu M.Ş. isimli şahıs dur ikazına uymayarak, kendisini durdurmak isteyen polis memuruna ve polis aracına çarpıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu olayın şüphelisi olan M.Ş. yakalandı. Hafif yaralanan polis memuru ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Araçta narkotik köpeği "Akrep" ile yapılan arama sonucu 171 paket halinde toplam ağırlığı 34 kilo 250 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli M.Ş. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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