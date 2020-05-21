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'Kara kara düşünüyorum' demişti, sokağa çıkma cezası ödendi

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için para cezası kesilen 68 yaşındaki ayakkabı boyacısının cezasını hayırsever bir vatandaş ödedi.
 21 Mayıs 2020 22:37
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'Kara kara düşünüyorum' demişti, sokağa çıkma cezası ödendi

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için para cezası kesilen 68 yaşındaki ayakkabı boyacısının cezasını hayırsever bir vatandaş ödedi.

Malkara ilçesinde ayakkabı boyacısı 68 yaşındaki Ahmet Toygar'a, 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağını deldiği için 16 Nisan'da 392 lira para cezası kesilmişti. Ahmet Toygar, yediği cezadan 1 ay sonra da 6 saatlik verilen izinde, zamanını ayakkabı boyayarak geçirmişti. Toygar'ın cezası bir yardımsever tarafından ödendi. Cezasının ödenmesine sevindiğini ifade eden Ahmet Toygar, "Bu cezayı nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünmüştüm. Makbuzu elime ulaştı, ödeyenden Allah razı olsun" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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