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İki ilde yapılmıştı, bir ilde daha 'arabada sinema' etkinliği

İzmit'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan sinema salonlarına gidemeyenler için 'Arabada sinema' etkinliği düzenledi. Otoparkta toplanan yüzlerce kişi, dev ekrana yansıtılan '7'nci Koğuştaki Mucize' filmini, araçlarında izledi.
 21 Mayıs 2020 22:54
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İki ilde yapılmıştı, bir ilde daha 'arabada sinema' etkinliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan sinemalara gidemeyen vatandaşlar için sosyal mesafeli 'Arabada sinema' etkinliği düzenledi. İftardan sonra Uluslararası İnterteks Fuar Alanı'nın otoparkında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar alanı doldurdu. Yüzlerce kişi, projeksiyon aracılığıyla dev ekrana yansıtılan '7'nci Koğuştaki Mucize' filmini izledi. Etkinliğe katılım yoğun olurken, bazı kişilerin filmi araçlarının üzerine çıkarak izlediği görüldü.

Arkadaşlarıyla beraber film izlemeye gelen Can Topaç, keyifli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Geldik, güzel bir etkinlik oldu. Çok uzun zamandır evdeydik. Daralıyorduk, sıkılıyorduk. Sokağa çıkma yasağı biter bitmez bu etkinlik bizim için çok iyi oldu. Gençler için de çok güzel bir ortam, aileler de buna dahil oldu. Mutluyuz" dedi.

'BİRAZ OLSUN NEFES ALDIK'

Koronavirüs sürecinde evde kaldıklarını söyleyen Ege Sarıca, "Çok güzel bir etkinlik, her yaş grubunu kapsıyor. Buna benzer etkinliklerin olması hepimize biraz olsun nefes aldırıyor. Herkes sosyal mesafeyi koruduktan sonra bir sorun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

DHA
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