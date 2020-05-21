1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin iki şüpheli daha tutuklandı

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen iki şüpheli daha tutuklandı.
 21 Mayıs 2020 23:11
Yazdır
Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin iki şüpheli daha tutuklandı

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen iki şüpheli daha tutuklandı.

Çağlayan-Karatuş köy yolunda 13 Mayıs'ta meydana gelen ve bir jandarma personelinin hafif yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltında bulunan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden ikisi sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ergenekon avukatına, 'FETÖ'den' 3 yıl hapis cezası
21 Mayıs 2020 20:30		 Urla eski Belediye Başkanı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi
21 Mayıs 2020 12:29
Van'da görevden uzaklaştırılan HDP'li meclis üyesine hapis cezası
21 Mayıs 2020 12:28		 Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı
21 Mayıs 2020 11:50
Bayraktar SİHA'lar, Libya'da 2 Pantsir'i daha imha etti
21 Mayıs 2020 03:56		 Sivil katili terörist PKK'nın sözde 'sorumlusu' çıktı
20 Mayıs 2020 23:06
FETÖ'den yargılanan eski dernek başkanı tahliye edildi
20 Mayıs 2020 15:34		 Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü şüpheli ifadesinde
20 Mayıs 2020 11:20
FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 15 yıla kadar hapis istemi
20 Mayıs 2020 10:22		 PKK'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
20 Mayıs 2020 09:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Üniversitelerde raportörlük iki başlıkta incelenmeli!00:01 - 22 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Şimdi dayanışma vakti23:50 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri23:46 - AK Parti'li Ömer Çelik: İzmir nefrete geçit vermez23:44 - Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı23:38 - Ordu'da ters kelepçe gerginliği...Polise zor anlar yaşattı23:33 - Prof. Dr. Alkin: Merkez Bankası faizde mantıklı davrandı23:26 - Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşım23:21 - Bu ürünlere olan ilgi ramazanda 4 kat arttı
23:16 - Türkiye'den Çekya Senatosu'nun '1915' kararına tepki23:11 - Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin iki şüpheli daha tutuklandı23:06 - Ünlü futbolcu 1 milyon dolar bağış topladı, cami yaptıracak23:00 - Meteorolojiden Doğu'daki 6 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı22:54 - İki ilde yapılmıştı, bir ilde daha 'arabada sinema' etkinliği22:48 - 3,5 milyon liralık altın çalmışlardı... Yeni detaylar ortaya çıktı22:43 - Sakarya'dan yola çıktı, Avrupa'ya yedek parça götürüyor22:37 - 'Kara kara düşünüyorum' demişti, sokağa çıkma cezası ödendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs günlerinde, evinizde ekmek yapılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversitelerde raportörlük iki başlıkta incelenmeli!
Şimdi dayanışma vakti
22 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mfö'nün maske tak şarkısı 3
izmir'de camilerden selda bağcan şarkısı çalınması 2
Çıkmak 2
renk vermemek 3
pepsi 1
ce eee nidası 2
ısırgan 2
seyahat yasağı 1
sözlükte bugün 5
foşur foşur 3
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam