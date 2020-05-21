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Bu ürünlere olan ilgi ramazanda 4 kat arttı

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların bakliyat, makarna, un ve maya tükettiklerine dikkat çeken İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Altun, "Ramazan ayı ile birlikte bu ürün gruplarına olan ilgi 3-4 katına çıktı" dedi.
 21 Mayıs 2020 23:21
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Bu ürünlere olan ilgi ramazanda 4 kat arttı

Normal zamana göre ramazan ayında artış gösteren gıda sektörünü yorumlayan İHBİR Yönetim Kurulu Üyesi Altun, "Makarna ve paket bakliyat satışları arttı. Alışveriş alışkanlıkları bu ürün gruplarında 3-4 katına çıktı. Bizim sektörün en bereketli ayı olan ramazan, korona sürecine de denk gelince tüketim zirve yaptı. Bu süreci iyi değerlendirebilirsek büyük fırsatlar içeren çeşitli ürün gruplarında global bir ihracat üssü haline gelebiliriz" diye konuştu.

MARKET VE GIDA KATEGORİSİ 3 KATINA ÇIKTI

Mart ayından bu zamana kadar marketlerde bazı gıda kategorilerinde büyük artış olduğunu kaydeden Altun, internet üzerinden yapılan alışverişin pandemi süreciyle birlikte market ve gıda kategorisinde oldukça fazla bir yüzde ile öne çıktığını söyledi. İnternet satışlarının çok hızlı bir şekilde arttığını ifade eden Altun, "Perakendecilerimiz ve online market platformları olağanüstü başarı göstererek halkımızın ihtiyaçlarını özverili çalışmalarıyla sürdürmeye devam ediyorlar. Normal şartların çok üzerinde olan online satışlar hemen hemen 2-3 katına çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA İYİ BİR EKONOMİ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İHBİR olarak hedeflerinin koronavirüs nedeniyle ara verilen alım heyetleri, ticaret heyetleri ve diğer organizasyonlara devam etmek olduğunu söyleyen Altun, "İHBİR olarak, bu süreçte evlerinde ofislerinde çalışmaya devam eden ihracatçı üyelerimize destek vermeye devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz veri tabanı iş birliği anlaşması neticesinde düzenli olarak 150 milyondan fazla firma bilgisini talepler doğrultusunda üyelerimizle paylaşıyoruz. Geri dönüşler de oldukça iyi. Ülke olarak daha iyi bir ekonomi için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" dedi.
DHA
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