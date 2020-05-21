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Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
 21 Mayıs 2020 23:26
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Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancıyla elimizdeki imkanları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Memurlar.Net
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