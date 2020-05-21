Ordu'da ters kelepçe gerginliği...Polise zor anlar yaşattı
|21 Mayıs 2020 23:38
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Ordu'da çocuklar için tanınan sokağa çıkma izninin saatini aştığı gerekçesiyle bir baba ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, 0-14 yaş çocuklara yönelik izinden faydalanan bir kişi çocuklarını gezmeye çıkardı. Eve dönüş sırasında şahıs ile izin saatini aştığı konusunda kendisini uyaran bekçi ve polisler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis, şahsa ters kelepçe takmak istedi. Orada bulunan basın mensupları olay anını saniye saniye kaydetti. Bu sırada basın mensuplarının görüntü çekmesi polis tarafından engellenmeye çalışıldı.
Bu arada, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği, son dönemde bekçilerin vatandaşlara yönelik olumsuz tavırlarının arttığını belirterek açıklama yaptı. Açıklamada özetle şunlara yer verildi:
"Altınordu'da yaşanan bir olay her şeyden önce vicdanlarımızda derin bir yara açmıştır. Bir babaya üç küçük çocuğunun yanında ve yüzlerce vatandaşın gözü önünde yapılan bu fiziki ve manevi şiddeti şiddetle kınıyoruz. İnanıyoruz ki babalarına yapılan uygulama karşısında o küçük çocukların ağlama ve çığlık sesleri uzun süre kulaklarımızdan ve hafızalarımızdan silinmeyecektir. O çocuklarda o travmanın da uzun süre devam edeceği kaygısı taşıyoruz."
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