Sağlık çalışanları azalan vaka sayısını dans ederek kutladı
|22 Mayıs 2020 02:30
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan pandemi hastanesinde korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, hastanedeki vaka sayısının azalmasını dans ederek kutladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri gülümsetti.
Dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, hastalarıyla birlikte zor ve yoğun günler geçirmeye devam ediyor. Kocaeli'de bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık personelleri son günlerde korona virüs vaka sayılarının azalmasını dans ederek kutladı. Hastane koridorunda dans eden iki sağlık görevlisinin bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüye, "Sayılar düşüşe geçmiş oh olsun. Hala neşemiz yerinde" şeklinde not düşüldü. Sağlık çalışanlarının dans ettiği görüntüler izleyenleri gülümsetti.
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