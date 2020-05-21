Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
|21 Mayıs 2020 23:44
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Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın şüphe üzerine yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Tahir Saklı, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini vererek, "Değerli dostlarım, dün akşam yaptırdığımız korona virüs testinin sonuçlarını bugün aldık. Test sonucum maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Dostlarımızın dualarını bekliyorum" dedi.
Öte yandan, Şemdinli Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise korona virüs vakası görülmesi nedeniyle Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/3, Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/4 ve Tütünlü köyü Orta Mahallesi'nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı bildirildi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Saklı, 31 Mart seçimlerini kazanarak AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.
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