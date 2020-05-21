AK Parti'li Ömer Çelik: İzmir nefrete geçit vermez
|21 Mayıs 2020 23:46
|Yazdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Camilere saygısızlığı yapanlar nefret kampına aittir. Bunların kimliği ne olursa olsun amacı kışkırtıcılıktır. Nefret gruplarının oyununa kimse gelmez bu ülkede. İzmir nefrete geçit vermez." ifadesini kullandı.
Çelik, Twitter hesabından, İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Ezanın olduğu yerde nefretin olamayacağının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:
"O yüzden nefret grupları ezanı hedef alır her zaman. Camilere saygısızlığı yapanlar nefret kampına aittir. Bunların kimliği ne olursa olsun amacı kışkırtıcılıktır. Nefret gruplarının oyununa kimse gelmez bu ülkede. İzmir nefrete geçit vermez."
Ezanın olduğu yerde nefret olmaz.Ömer Çelik (@omerrcelik) May 21, 2020
O yüzden nefret grupları ezanı hedef alır her zaman.
Camilere saygısızlığı yapanlar nefret kampına aittir.
Bunların kimliği ne olursa olsun amacı kışkırtıcılıktır. Nefret gruplarının oyununa kimse gelmez bu ülkede.
İzmir nefrete geçit vermez
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|22 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Mayıs 2020 00:01
|Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşım
21 Mayıs 2020 23:26
|Türkiye'den Çekya Senatosu'nun '1915' kararına tepki
21 Mayıs 2020 23:16
|Fransız gazetesi: Türk ordusu sahadaki durumu değiştirdi
21 Mayıs 2020 21:38
|Bayramdan sonra tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
21 Mayıs 2020 19:33
|Vaka sayısı ikinci defa binin altında kaldı
21 Mayıs 2020 19:23
|Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 510 kişi yakalandı
21 Mayıs 2020 19:05
|CHP'den camiden müzik yayını yapılmasına suç duyurusu
21 Mayıs 2020 17:48
|Fahrettin Altun: Türkiye, test sayılarına göre dünyada ilk 5'e girdi
21 Mayıs 2020 17:40
|Tunç Soyer, camilerden müzik yayınını kınadı
21 Mayıs 2020 17:32