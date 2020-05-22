22 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
|22 Mayıs 2020 00:01
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EKONOMİ
1- TOBB nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirketler istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin işgücü girdi endeksleri ile mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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