Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
|22 Mayıs 2020 00:39
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Erdoğan, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu paylaşımdaki grafikte, "156. yılında Çerkes Sürgünü'nde yaşanan acıları paylaşıyorum." ifadesi yer aldı.
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