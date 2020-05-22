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Doçentlik başvuruları yılda 3 kez olacak

ÜAK Başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Doçentlik başvurularının 2021 yılından itibaren yılda 3 defa yapılması yönünde karar alındığını belirtti.
 22 Mayıs 2020 00:30
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Doçentlik başvuruları yılda 3 kez olacak

Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Başkanı Prof. Sadettin HÜLAGÜ'nün sosyal medya hesabından ayptığı açıklama şu şekilde:

Doçentlik başvurularının da 2021 yılından itibaren yılda üç kez olmak üzere müracaat edilebilmesi yönünde karar alınıp YÖK yönetim kuruluna arz edilmiştir. Diğer hususlarla ilgili bilahare ayrıntılı açıklamaları yapılacaktır...

14 Mayıs 2020 ÜAK genel kurul toplantısında alınan kararla, doçentlik sözlü sınavı yapan üniversitelerimizin bunu telekonferans yöntemiyle yapabilme kararı alınmıştır. Ayni telekonferans yöntemi yüksek lisans ve doktora bitirme ve jürilerinde de geçerlidir.
Hayırlı uğurlu olsun.

Memurlar.Net
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