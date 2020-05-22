Sultangazi'de yolun ortasına dört katlı bina yapıldı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokağın tam ortasına yapılan dört katlı bina, mahallelinin tepkisine neden oldu.

Sokaktan geçişleri engelleyen binada koronavirüs döneminde de çalışmaların devam etmesi üzerine şikayetler arttı.

MUHABİR VE KAMERAMANA SALDIRI

Olayı haberleştiren Show Haber muhabiri, inşaatın müteahhiti ile konuşmak istedi.

Ancak müteahhitin konuşmaya niyeti yoktu.

"SENİN GİBİ YÜZ TANE LEŞİM VAR"

Kameramana ve muhabire saldıran müteahhit, "Senin gibi yüz tane leşim var." diye tehditler savurdu.