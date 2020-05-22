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Murat Köse: Ankara'da son 1 yılda hatırlanacak hiçbir proje yapılmadı

ABB Başkanı Yavaş'ın bir yıldır söz verdiği hiçbir vaadini gerçekleştirmediğini savunan AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Hürriyet Gazetesine yaptığı açıklamada "İsmi faaliyet raporu ama biz bunu faaliyetsizlik raporu olarak görüyoruz. Bir ilçemize 25 metre kilit taşı döşemiş bunu faaliyet diye yazıyor. Bir yıla baktığımızda insanların hatırladığı, ortada hiçbir şey yok." dedi.
 22 Mayıs 2020 01:50
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Murat Köse: Ankara'da son 1 yılda hatırlanacak hiçbir proje yapılmadı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bir yıldır seçimde verdiği sözleri yerine getirmediğini, bunu da 'engelliyorlar' iddiasıyla örtmeye çalıştığını söyledi. Ankara ve Ankaralıların polemik değil hizmet beklediğini vurgulayan Köse şu değerlendirmelerde bulundu: "Mansur Yavaş bir yıldır seçimde vaat ettiği hiçbir şeyi yapmadı. Yapmadığı için bunu 'engelliyorlar' iddiasıyla örtmeye çalışıyor. Büyükşehir'in iyi yönetildiğinde lüzumsuz yatırımlar yapılmadığında kendi içinde çok büyük bütçesi olduğunu söylüyordu, 'metro yapılabilir' diyordu. Buyursun yapsın. Kendi yapamadıkları üzerinden bizi suçluyor. Geçmiş bir yıla baktığımızda aldığımız kararların yüzde 99'unu oy birliğiyle aldık. Bizim engelleme gibi bir tutumumuz olsa Meclis'ten bir tane karar geçemez. Sonuçta çoğunluk bizde."

BÜTÇEYİ KULLANMADA İŞ BİLMEZLİK VAR

"Belediye bütçesini kullanmada beceriksizlik ve iş bilmemezlik söz konusu. Neredeyse her Meclis toplantısında borçlanma istedi. Bu kredilerin bir kısmına izin verdik ancak büyük bir çoğunluğu kendi bütçesiyle yapması gereken şeyler. Büyükşehir'in 7 milyara yakın bir bütçesi var. 650 milyon bütçe fazlası verdiğini söylüyor. Bu para kesin hesapta da gözüküyor. Zaten verdiği sözleri yapmadığı için bütçe fazla veriyor. İş yapmadığı için sadece bahane üretiyor. Caddeleri süpürmüyor, kendi yetkisindeki asfaltı atmıyor. Geçen sene yeşil alanlar, ağaçlar kurudu bu sene bakalım nasıl olacak. Hayvancılıkla uğraşılan ilçelerde refüjlerde yükselen otlarla insanlar hayvanlarını otlatıyor."

BİR TEMEL ATMADI BİR TESİS AÇMADI

Temmuz ayındaki Meclis toplantısında bir yıllık faaliyet raporlarını görüşeceklerini de hatırlatan Başkan Köse şöyle devam etti: "İsmi faaliyet raporu ama biz bunu faaliyetsizlik raporu olarak görüyoruz. Bir ilçemize 25 metre kilit taşı döşemiş bunu faaliyet diye yazıyor. Bir yıla baktığımızda insanların hatırladığı, ortada hiçbir şey yok. Mezarlıkların bakımı olsun ağaçların, yeşil alanların bakımı olsun ağırlıklı olarak ilçe belediyeleri bu işleri sahiplendi. Herhangi bir temel atmadı bir tesis açmadı. Ankara genelinde bugüne kadar verdiği sözleri ve bir yılda yapılmayanları teker teker anlatacağız. Verdiği sözlerin hiçbiri yapamadı bunların altında kalıyor."

PROJELERİNİ YAPAMADIĞI İÇİN KENDİNİ HAYIR İŞLERİNE VERDİ

'Sosyal medyadan yapılan algının bir ömrü var. Projelerini yapamadığı için vakıf ve derneklerin uğraş alanı olan hayır işleriyle uğraşıyor şimdilik.'

MECLİS'İ YÖNETEMİYOR KONTROLÜ KAYBEDİYOR

Yavaş'ın Meclis'i temayüllere ve kurallara uygun yönetmediğini de savunan Köse şunları kaydetti: "Buranın sahibi, patronu benim edasıyla kaba bir şekilde yönetiyor. Sonuçta o insanların hepsi seçilerek gelmiş insanlar. İstiyor ki hiçbir şey konuşmayalım. Bizim doğal olarak farklı bakış açılarıyla konuşmamız yapılan çalışmaların daha da güzelleşmesi için. Ama buna tahammülü yok. Meclis'i demokratik olarak yönetemiyor kontrolü kaybediyor. Sürecin içerisinde daha demokratik, herkesin düşüncelerini ifade edeceği bir atmosfer oluşur diye umut ediyoruz. Kamuoyunda 'beni engelliyorlar' algısının tam tersi kendisi bizi Meclis'te engelliyor."

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Hürriyet
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