Astsubay sicillerine Covid-19 düzenlemesi
|22 Mayıs 2020 01:59
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Astsubay Sicil Yönetmeliğine göre, sicil notları, Sicil belgelerinden alınabilecek notların ortalaması ile Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinden elde edilen notun toplanmasıyla tespit edilmektedir. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine dair hususlar ise Ek 2. maddede belirlenmiştir. Yapılan değişiklikle Covid-19 sürecinde personelin Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinden muaf tutulması için Bakanlığa yetki verilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığından:
ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
"f. Doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda personelin FYTD'den muaf tutulmasına Bakanlıkça karar verilebilir."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin değişiklik yaptığı için Ek 2. madde
Fiziki Yeterliliğin Tespit Edilmesi, Uygulama Zamanı ve Sicil Notuna Yansıtılması
Fiziki Yeterlilik tespiti ile ilgili genel esaslar şunlardır;
a. Fiziki yeterliliği tespit etmek için yapılacak FYDT'nin sonucu bir sicil dönemi için geçerlidir.
b. Personel; teste girmeden önce boy, kilo ve bel çevresi ölçülerek durumu tespit edilir ve mekik, şınav ve 3000 metre koşu branşlarından teste tabi tutulur. Ancak görev yapılan yerde imkan olmaması veya güvenlik gerekçelerinden dolayı "koşu" testi uygulanamadığı takdirde yerine Kuvvet (...) Komutanlığınca uygun görülen alternatif branşlardan biri kullanılır.
c. Geçici sağlık sorunu nedeniyle sicil döneminin üçte ikisinden fazla süreyle sağlık kurul raporu alan ve en az iki branştan teste giremeyenler ile daimi sağlık raporu nedeniyle en az iki branştan teste giremeyenler FYDT'den muaf tutulur.
d. Hamileler, FYDT'den muaf tutulur. Bu muafiyet hamilelik durumunun belgelenmesiyle başlar, doğumu müteakip 24 ay süreyle devam eder.
e. FYDT heyetinin kurulamayacağı yurtdışı daimi/geçici görev, kurs veya eğitim yerlerinde bulunan personel FYDT'den muaf olur.
f. FYDT'den muaf tutulan personelin sicil notu, o yılın sicil üstü değerlendirme notunun 100 puana tahvil edilmesi ile belirlenen nottur.
g. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinin uygulanması ve Fiziki Yeterlilik Notunun tespiti ile ilgili esaslar Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanacak yönerge ile düzenlenir.
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