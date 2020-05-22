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Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri Teftiş Kurulu yönetmeliğinde değişiklik

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 22 Mayıs 2020 02:09
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Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri Teftiş Kurulu yönetmeliğinde değişiklik

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 31/12/2007 tarihli ve 26743 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 325 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 - (1) Kurul Başkanı, ilgili mevzuat hükümlerine göre atanır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 - (1) Kurul Başkanı kadrosunun boşalması durumunda Kurul Başkanlığına atanma koşullarını taşıyanlardan biri, atamaya yetkili amir tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,"

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 38 - (1) Müfettişliğe hak kazananların atanması, atamaya yetkili amir tarafından yapılır."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kurul Başkanının teklifi üzerine MSB ANT Başkanının kararı ile" ibaresi "atamaya yetkili amir tarafından" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğe 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 73/A - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal MSB ANT Başkanlığına bildirilir. MSB ANT Başkanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir."

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.
Memurlar.Net
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