Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri Teftiş Kurulu yönetmeliğinde değişiklik

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 31/12/2007 tarihli ve 26743 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 325 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 - (1) Kurul Başkanı, ilgili mevzuat hükümlerine göre atanır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 - (1) Kurul Başkanı kadrosunun boşalması durumunda Kurul Başkanlığına atanma koşullarını taşıyanlardan biri, atamaya yetkili amir tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,"

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 38 - (1) Müfettişliğe hak kazananların atanması, atamaya yetkili amir tarafından yapılır."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kurul Başkanının teklifi üzerine MSB ANT Başkanının kararı ile" ibaresi "atamaya yetkili amir tarafından" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğe 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 73/A - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal MSB ANT Başkanlığına bildirilir. MSB ANT Başkanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir."

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.