Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri Teftiş Kurulu yönetmeliğinde değişiklik
|22 Mayıs 2020 02:09
|Yazdır
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 31/12/2007 tarihli ve 26743 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 325 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 8 - (1) Kurul Başkanı, ilgili mevzuat hükümlerine göre atanır."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 11 - (1) Kurul Başkanı kadrosunun boşalması durumunda Kurul Başkanlığına atanma koşullarını taşıyanlardan biri, atamaya yetkili amir tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir."
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,"
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 38 - (1) Müfettişliğe hak kazananların atanması, atamaya yetkili amir tarafından yapılır."
MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kurul Başkanının teklifi üzerine MSB ANT Başkanının kararı ile" ibaresi "atamaya yetkili amir tarafından" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğe 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 73/A - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal MSB ANT Başkanlığına bildirilir. MSB ANT Başkanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir."
MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Astsubay sicillerine Covid-19 düzenlemesi
22 Mayıs 2020 01:59
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
21 Mayıs 2020 23:50
|65 yaş ve üstü 258 bin kişiye 'seyahat izni' verildi
21 Mayıs 2020 20:39
|Bakanlık, sahte internet siteleri ve uygulamalara karşı uyardı
21 Mayıs 2020 17:13
|THY'den HES kodu ile uçuş açıklaması
21 Mayıs 2020 16:12
|81 ilde trafik denetimi: 36 bin 889 sürücüye ceza
21 Mayıs 2020 15:59
|Restoran ve lokantalar için virüs önlemleri belirlendi
21 Mayıs 2020 15:51
|EGM'den internetten alışveriş için rehber
21 Mayıs 2020 15:37
|YÖK'ten yükseköğretimde yapısal değişiklik sinyali
21 Mayıs 2020 15:31
|65 ve üstü yaştakiler için verilen izin sayısı 110 bine yaklaştı
21 Mayıs 2020 14:08