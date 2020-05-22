Türk Kızılayı, 90 bin gönüllüyle sahada görev yapıyor

Vefa Sosyal Destek Gruplarının bu dönemdeki çalışmalarını Yeni Şafak'a anlatan Türk Kızılayı Başkanvekili Dr. Naci Yorulmaz, Türk Kızılayı'nın vefa gruplarının en aktif paydaşlarından birisi olduğunu kaydetti. Yorulmaz, Kızılay'ın şube ve temsilcilik yapısı sebebiyle sahada ciddi tecrübelere ve organizasyon yeteneğine sahip olduğuna dikkat çekerek, salgın ve ramazan döneminde 258 şube, 174 temsilcilik ve 90 bine yakın personel ve gönüllü ile sahada güçlü bir şekilde bulunduklarını belirtti.

TAM TEDBİRLE RİSKLİ ORTAMLARDA

"Gittiğimiz her yerde 'nasıl korunuyorsunuz' sorusu ile de muhatap olduk" diyen Yorulmaz, şöyle konuştu: "Bazen riskli sayılabilecek ortamlarda bulunduk ama bu faaliyetleri de birilerinin yapması gerekiyordu. Kızılay işte tam da bu vazifeyi milletimiz namına almak ve yerine getirmek için var. Ama kesinlikle hiçbir gönüllü ve çalışanımızı risk altında olmasına müsaade etmedik, etmeyiz de. Çalışan ve gönüllülerimizin sağlık ve güvenliği bizim en öncelikli konularımızdan."

KORONA BULAŞAN OLMADI

Sokak sokak yardım kolileri, hijyen setler dağıtan şube gönüllülerinin evlerine döndüklerinde de gereken hijyen tedbirlerini yerine getirdiğinin altını çizen Yorulmaz, "Çok şükür sahada çalışırken koronavirüs bulaşan bir gönüllü ve çalışanımız olmadı. Gönüllülerimizi, çalışanlarımızı riske edecek bir şekilde saha çalışmalarına göndermedik, göndermeyiz de. Tüm gönüllü ve çalışanlarımız hijyen şartlarına uyarak, önlemleri alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Sahada görev alıp sonrasında koronavirüs riski taşıdığı tespit edilen hiçbir gönüllümüz olmadı" dedi.