Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 06.21'de meydana gelen depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.
|22 Mayıs 2020 06:41
|Yazdır
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
4,3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
22 Mayıs 2020 08:45
|Virüse karşı yeni dezenfektan geliyor
22 Mayıs 2020 08:29
|Kovid pozitife HES kodu yok
22 Mayıs 2020 08:23
|Metal yaka talebi dört kat arttı
22 Mayıs 2020 08:11
|Her şeye rağmen bayram telaşı
22 Mayıs 2020 07:40
|65 yaş üstünün memleket hasreti
22 Mayıs 2020 07:25
|Klimadan virüs yayılsa vakalar 10 kat artardı
22 Mayıs 2020 07:10
|İstanbul'da olumsuz hava şartları etkili oluyor - Haritalı
22 Mayıs 2020 06:30
|Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affetti
22 Mayıs 2020 06:11
|Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
21 Mayıs 2020 23:44