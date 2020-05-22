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Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affetti

İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini açıkladı. Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki O haksızlık edenleri sevmez.
 22 Mayıs 2020 06:11
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Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affetti

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi, cinayeti işleyenleri affettiklerini duyurdu.

Başkonsolosluk binasında vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan'da birlikte yaşadığı ailesi adına sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir açıklama yayımladı.

Babaları Cemal Kaşıkçı'nın katillerini bağışladıklarını belirten Salah, Allah'ın rızasını kazanmak üzere bu kararı aldıklarını savundu.

Kim bağışlarsa Allah onu mükafatlandırır
Salah, açıklamasında, "Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki O haksızlık edenleri sevmez." mealindeki Şura süresinden bir ayete yer verdi.
Daha önceden yaptığı açıklamalarda babasının ölümünün siyasallaşmasını istemediğini vurgulayan Salah Kaşıkçı, Kral Selman bin Abdulaziz'in kendisine başsağlığı dilerken, çekilen endişeli görüntüsüyle medyada tanınmıştı.

Kaşıkçı cinayeti

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu bir türlü netlik kazanamadı.


Emri Selman verdi

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

20 sanığın davası sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 sanık hakkında düzenlenen iddianame sonucu kamu davası sürüyor.

BM: Cinayetten Suudi Arabistan sorumludur

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.
Ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilen raporda, "Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkların istismarı ve kendi toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlal etmekten ötürü Türk hükümetinden özür dilemeli." ifadeleri kullanılmıştı.

Cinayete ilişkin yaptırımların Bin Selman ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu bir yargısız infaz teşkil etmektedir. Kaşıkçı'yı kaçırma teşebbüsü de uluslararası insan hakları hukuku uyarınca bir ihlaldir. Kaşıkçı, uluslararası hukuka göre Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu, kasten ve taammüden (tasarlayarak) gerçekleşen bir yargısız infazın kurbanı oldu."
Yeni Şafak
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