Klimadan virüs yayılsa vakalar 10 kat artardı

Son günlerde kapalı mekanlardaki klimalar yoluyla virüsün yayılıp yayılmadığı tartışılıyor. İklimlendirme Soğutma Klima Üreticileri Derneği (İSKİD) Onursal Başkanı Hasan Önder "Çin, Singapur ve Japonya örnekleri var. Virüsle baş eden ülkeler, hiçbir şekilde klima kullanımından vazgeçmedi, AVM'ler dahi açık kaldı. Virüsün yayılması bu bölgelerde gittikçe azaldı.

En azından bu durum, klimalar üzerinden yayılmadığının göstergesi" diye konuştu. Daikin'in de CEO'su olan Önder, söz konusu iddianın ispatlanmadığına dikkat çekerek "Üç virüslü kişinin bir AVM'ye girmesiyle yüzlerce kişiyi hasta etmesi gerekirdi. Vaka sayısı 10'a, 20'ye katlanırdı. Böyle bir şey olmadı. Domuz gribi pandemisinde Çin'deki hastanelerde klimalar çalışıyordu, marketlerde de hep çalıştı. Bu iddiayı doğrulayacak bir şey yaşanmadı" dedi. Tartışmaya konu olan AVM'lere kurallar konulduğunu, klimaların yüzde 100 taze havayla çalışacağını söyleyen Hasan Önder, şunları söyledi: Bakımı yapılmayan klima, her zaman bakteri yayıp hastalığa sebep olabilir.

Düşünün, filtreleme yok. O klima oradaki havayı alıyor ve dağıtıyor. Bu yanlış. Klima bakımının yılda en az bir defa yapılması gerekiyor. Bu sayede sağlıklı ve ekonomik kullanım olur. Ev tipi klimalar ise virüs bulaştırma tartışmalarına dahil değil.

Canan Eraslan