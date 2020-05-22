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65 yaş üstünün memleket hasreti

65 yaş üstü vatandaşlara seyahat izni verilmesinin ardından bayram öncesi terminallerde yoğunluk yaşanıyor.
 22 Mayıs 2020 07:25
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65 yaş üstünün memleket hasreti

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara bir ay dönmemek şartıyla seyahat izni verildi. Dün akşam itibarıyla seyahat izni verilen 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısı 300 bine yaklaştı. Doğdukları topraklarına dönmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, otobüslerine binerek memleketlerine doğru yola çıktı. Otogarlarda büyük yoğunluk yaşanıyor... 71 yaşındaki Miyase Uluşahin, yaklaşık beş aydır İstanbul'da olduğunu ve memleketine dönmek için uzun süredir beklediğini ifade etti. 69 yaşındaki Saime Yazıcı ise seyahat izin belgesini e-Devlet üzerinden çıkardığını ve memleketi Rize'ye gitmek için otogara geldiğini söyledi. Otobüs firmaları ise durumdan mutlu... Firma yetkilisi Eray Eray, dün 41 sefer düzenlediklerini talebe göre bunu artırabileceklerini ifade etti.

Öte yandan seyahat izni verilen İstanbul'daki ÇAYKUR'a kayıtlı üreticiler de çay hasadı için memleketlerine gidişlerini sürdürüyor. Seyahat izin belgesi alabildikleri için mutlu olduklarını dile getiren üreticiler, aynı zamanda memleketlerine gitme imkanı bulduklarından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.
Türkiye
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