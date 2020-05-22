Her şeye rağmen bayram telaşı
|22 Mayıs 2020 07:40
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Arefe gününden itibaren Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'daki bazı alışveriş noktalarında hareketlilik başladı. Başta Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı çevresindeki dükkanlar olmak üzere kentin alışveriş yapılabilecek noktalarında öğle saatlerine doğru hareketlilik arttı. Vatandaşların bayramların olmazsa olmazı lokum ve şeker gibi gıda ürünlerini aldığı gözlendi. PTT ve banka şubelerinde e-devlet şifresi almak, emekli maaşlarını çekmek ve aynı zamanda faturalarını ödemek isteyen vatandaşlar da yoğunluk oluşturdu. Sırada bekleyen vatandaşların maske taktığı ancak zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
Bankanın güvenlik görevlileri de sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları sık sık uyardı. Anadolu Yakası'nda Bostancı ile Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde kısmi yoğunluk yaşanırken, Üsküdar Çarşısı'nda ve Altunizade'de sakinlik hakimdi. Beykoz'da perşembe günleri kurulan Paşabahçe semt pazarında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Zabıta ekipleri pazar giriş ve çıkışında ateş ölçümü, maske ve dezenfektan dağıtırken esnafın da maskesiz satışına müsaade etmedi. Pazarda maskesiz dolaşanlara da ikazda bulunan ekipler, vatandaşları sık sık alışverişlerini bir an önce tamamlayarak pazar yerinden ayrılmaları konusunda uyardı.
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