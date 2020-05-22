Bayram alışverişi bu yıl e-ticarette

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşı bayram alışverişi telaşı sardı. Bu gece sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacak olması nedeniyle vatandaşlar, arife gününü beklemeden alışveriş için sokağa çıktı. Ancak alışverişte geçen yıllardaki gibi yoğun kalabalık bu yıl gözlenmedi.

Bu yıl bayramın buruk geçtiğini söyleyen esnaf, vatandaşı açıkta ürün alınmaması konusunda uyardı. Online sektör temsilcileri ise, bayram öncesi alışverişlerde e-ticaret'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75'lik artış olduğunu dile getirdi.

'Ambalajlı ürün tercih edilsin'

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, online'da şeker ve çikolata siparişleri verildiğini söyledi. Tüketicilerin açıkta satılan ürünlere karşı dikkatli olmasını belirten Şener, "Normal zamanda da ambalajlı ürünlerin tercih edilmesini talep ediyoruz. Tüketiciler özellikle salgın dönemde kesinlikle açıktan lokum, şeker, çikolata gibi ürünler almamalı" diye konuştu.

'Ev giyimi alınıyor'

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bu bayramın eski bayramlar gibi olmadığını anımsatarak, "Çocuklar sokağa çıkamıyor. Ama gerek sanaldan gerek açık olan mağazalardan yine de bayram alışverişi yapılıyor. Akraba ve komşu ziyareti yapılamayacağı için genelde evde giyilebilecek rahat kıyafetler alınıyor. Diğer bayramlara göre biraz daha düşük olsa da bayram alışverişi sürüyor" diye konuştu.

Ayaydın Miroglio Genel Müdürü Uğur Ayaydın ise online satışlarının yanında 20 cadde ve 25 de AVM mağazalarının açık olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Trafik düşük ama gelenmutlaka alışveriş yapıyor. Gezmek değil ihtiyaç amaçlı alışveriş yapılıyor. Çok bayram markası olmasak da bu dönemde en çok penye, elbise, sweatshirt satılıyor."

Bayram tıraşı için son gün

İstanbul Erkek Berberleri Esnaf Odası Başkanı Şükrü Akyüz, bayram öncesi çalışma saatleri konusunda valilikten gerekli izinlerin alındığını dile getirdi. Arife günü dükkanların kapalı olduğunu belirten Akyüz, "Bugün berber esnafımız saat 23.00'e kadar çalışabilecek. Bugün yoğun geçmesini bekliyoruz. Vatandaşlar çocuklarını bayram tıraşı için çarşamba günü getirdi" ifadelerini kullandı.

3.4 milyarlık online ciro

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, bayram öncesi alışverişlerde e-ticaret'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75'lik bir artış görüldüğünü belirterek, bayram öncesi sanal alışverişte 3.4 milyar TL'lik hacim beklediklerini açıkladı. Ekmekçi, "Evde geçirilen zamanın artması, bayram döneminde de 4 gün evde kalınacak olması nedeniyle klima ve derin dondurucu satışlarında yüzde 50'ye varan artış yaşanıyor" dedi.

Şeker 30 TL, baklava 70

İstanbulluların bayram öncesi alışverişlerde uğrak yeri olan Eminönü'nde bayram alışverişleri sürüyor. Serpme şekerlerin 30 liraya satıldığı Eminönü'nde çikolata fiyatları ise markasına göre değişiyor. Fıstıklı baklava ise 70'e satılırken, cevizli baklava 54 liraya tüketiciye sunuluyor. Bayramların olmazsa olmazı kahve için de Kurukahveci Mehmet Efendi bayram öncesi yoğunluğunu yaşıyor. 50 gramlık kahve 3 liraya satılırken, 1 kilogramlık kahve ise 60 liraya satışa sunuluyor.

Eminönü'nde faaliyet gösteren Altan Şekerleme yetkilisi Hakan Altan, bayram öncesi kargoyla gönderim yaptıklarını belirtti. Satışların bu bayram iyi olmadığını söyleyen Altan, "Tüketiciler virüsün nereden ve nasıl geleceğini bilmiyor. Bu nedenle tedirginlik var. Maalesef eski bayramlar yok" dedi.