Metal yaka talebi dört kat arttı

Milliyet'ten Ebru Sungur'un haberine göre: Talaşlı imalat sanayiine CNC satış, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veren Tezmaksan'ın Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, "Mart ortasından itibaren makinelerimize ve yazılımlarımıza talep dört kat arttı. Bu bizim firmalarla görüşmelerimizde not ettiğimiz talep. Ortalık yatışınca bu talebin yatırıma dönüşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Satın alma, kirala

Kovid-19 salgınıyla pek çok sektörde çarkların durduğunu ve üretimde ciddi daralmalar olduğunu belirten Aydoğdu, nakit sıkışlıklığı yaşayan firmalar için operasyonel kiralama modelini geliştirdiklerini söyledi. Kısa sürede 160 makineyi farklı firmalara kiraladıklarını kaydeden Aydoğdu şu bilgileri verdi:

"Pandemi döneminde bu modele talep yüzde 20 arttı. Bu modelle 11 milyon dolarlık portföy oluşturduk. Makine tezgahlarını yenileyenler 10.5 milyon doları yatırımdan, 2 milyon dolar da vergiden olmak üzere toplam 12.5 milyon dolarlık tasarrufu elde etti. Makine, robot her şeyi kiralıyoruz. Ürün gamımızda bulunmayan makineleri ise önce satın alıyor, sonra kiralıyoruz. Riski sanayici/yatırımcı için sırtlanıyoruz, hem bilançoları bozulmuyor hem de yeni teknoloji ile üretime daha rekabetçi ürünlerle devam edebiliyorlar."

İş gücü artık avantaj değil

Beyaz eşya, medikal, havacılık, savunma sanayi, kalıp, beyaz eşya başta olmak üzere Türkiye ihracatının lokomotif sektörlerinde kullanılan tezgah ve robotların kiralamasını yaptıklarını bildiren Aydoğdu şöyle devam etti:

"İmalat sanayisi için can simidi olan modelin, bütün riskini biz üstleniyoruz. Müşterilerimizden istediğimiz tek şey üretimlerine devam etmeleri. Uluslararası ihracat pazarlarında yer almak istiyorsak yatırımlarımıza devam etmeliyiz. Türkiye, işgücü açısından eskiden ucuz bir ülkeyken endüstri 4.0 ile birlikte daha az insanla üretime geçilmesi bizim bu avantajımızı da yok etti. Dolayısıyla verimli, yeni teknoloji ve inovasyon ile rekabete hazır olma gerçeği ile karşı karşıyayız."