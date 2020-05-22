Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Osmaniye'de otomobilde seyir halinde olan 2 kişi otomobile bağladıkları atı asfalt yolda dakikalarca koşturdu.
|22 Mayıs 2020 08:45
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Osmaniye'de otomobilde seyir halinde olan 2 kişi otomobile bağladıkları atı asfalt yolda dakikalarca koşturdu.
Osmaniye-Toprakkale ilçesi ana yolunda meydana gelen olayda, otomobil ile ana yolda seyir halinde olan 2 kişi iple otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdu.
Yanından geçen diğer araçlara aldırmadan yollarına o şekilde devam eden otomobildeki 2 kişi ve atın otomobilin arkasında koşması başka bir araçta bulunan tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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