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Faiz, 9 toplantı sonrasında 1.575 puan indi

Merkez Bankası dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faizi yarım puan daha indirerek yüzde 8.5'e çekti. Temmuz 2019'dan bu yana art arda 9 toplantıda toplam indirim 1.575 puana ulaştı
 22 Mayıs 2020 09:16
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Faiz, 9 toplantı sonrasında 1.575 puan indi

Koranavirüsün Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak amacıyla likidite yönetiminde esneklik sağlamadan reel sektöre kredi akışına kadar önemli adımlar atan Merkez Bankası'dan dün bir hamle daha geldi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.75'ten 8.25'e indirdi. Böylece Merkez Bankası Temmuz 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği 9 toplantıda faizi 1.575 puan düşürmüş oldu. Merkez Bankası 2020'deki 5 toplantıda ise 3.75 puanlık indirim yaptı. PPK sonrası yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın derinleştiğine dikkat çekildi. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımlar atmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyrederken, ülkelerin normalleşme adımları izlenmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir" denildi.

DİPTEN DÖNÜŞ BAŞLADI

Açıklamada, Türkiye'de yılın ilk iki ayında güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyetin, salgının etkisiyle mart ortalarından itibaren zayıflamaya başladığı belirtildi. İktisadi faaliyetteki yavaşlamanın nisan ayında belirginleşirken, mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergelerin kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içerdiğinin altı çizildi.

CARİ DENGEDE ILIMLI SEYİR

PARASAL ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve toparlanmaya katkı yapacağı vurgulandı. Açıklamada, "İhracat ve turizm gelirlerinde gözlenen düşüşe karşın, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle cari işlemler dengesinin yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir" tespitinde bulunuldu.

ENFLASYON TAHMİNLE UYUMLU

ÇEKIRDEK enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Küresel gelişmeler paralelinde Türk Lirası'nda gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir. Mevcut para politikası ile enflasyon görünümü yıl sonu tahminiyle uyumludur" denildi.
Sabah
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