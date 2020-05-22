Gaziantep'te kırsal mahallelere giriş ve çıkışlara 5 günlük kısıtlama

BAYRAMDAN SONRA TATİL AMAÇLI ÖZEL İZİN BELGESİ OLUŞTURULACAK İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis ve komite üyelerinin katılımıyla düzenlenen telekonferansta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm sektörü harekete geçirmede hava trafiğinin açılmasının kritik olduğunu belirterek, "Hedefimiz, haziran ortası itibariyle aşamalı olarak hava trafiğini açmak ve temmuz ayı içinde de yoğunluğunu artırmak" dedi.