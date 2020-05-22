TRT, yapılan hatadan dolayı 14 kişiyi görevden uzaklaştırdı
TRT Haber'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' olarak yazılmasının faturası kesildi
|22 Mayıs 2020 09:37
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TRT Haber'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' olarak yazılmasının faturası kesildi.
Hata sonrası soruşturma başlatan yönetim toplam 14 kişiyi görevden uzaklaştırdı.
Görevden uzaklaştırılanlar arasında grafik, editör ve reji ekibinden isimler yer alıyor.
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