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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,19 azalışla 102.453,67 puana geriledi.
 22 Mayıs 2020 10:20
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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,19 azalışla 102.453,67 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 195,26 puan ve yüzde 0,19 değer kaybederek 102.453,67 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,20 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,81 ile petrol, kimya, plastik oldu.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,25'e çekmesi sonrası yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 artışla 102.648,93 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişelerinin dünya borsalarında satış baskısına neden olduğunu belirterek, konuyla ilgili açıklamalar ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, yurt içinde ise reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.000 direncinin gündeme gelebileceğini, 100.000 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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