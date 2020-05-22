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Nişan töreni kaynaklı vaka görülen mahalledeki karantina bitti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düzenlenen nişan törenine katılım nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülen bir mahalledeki karantina uygulaması sona erdi
 22 Mayıs 2020 10:23
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Nişan töreni kaynaklı vaka görülen mahalledeki karantina bitti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düzenlenen nişan törenine katılım nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülen bir mahalledeki karantina uygulaması sona erdi.

Afşin Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ahmet Can Pınar başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 8 Mayıs'ta Hüyüklü Mahallesi'nde uygulanmaya başlanan karantina uygulamasının bugünden itibaren kaldırılmasını kararlaştırdı.

Öte yandan kurul, mahalledeki iki evde ve Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde karantina uygulanmasına ikinci bir emre kadar devam edilmesini uygun gördü.

Karara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği idari para cezası uygulanacak.

Hüyüklü Mahallesi'nde artan pozitif vakaların, düzenlenen bir nişan törenine katılım nedeniyle meydana geldiği belirlenmişti.
Anadolu Ajansı
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