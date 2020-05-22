Tedbirlere uymayan 150 iş yeri sahibine para cezası kesildi
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde dün yapılan uygulamalarda Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 150 iş yeri sahibine para cezası kesildi.
|22 Mayıs 2020 10:47
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