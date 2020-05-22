Ezan sistemini tasarlayan mühendis: Tüm camilerin sistemi ele geçirilebilir

İzmir'de 20 Mayıs akşamı merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına sızan kimliği belirsiz kişiler tarafından "Çav Bella" şarkısı çalındı.

Olayın ardından bir açıklama yapan İzmir Müftülüğü merkezi ezan okuma sistemine siber bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırı sonrası merkezi sistemle ezan okumayı geçici süre ile kaldıran Müftülük, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da, söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, "dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"40 İL VE YÜZLERCE İLÇEDE BU SİSTEMİ KURDUK"

Camilerde merkezi anons sistemini 30 yıl önce tasarladığını belirten Elektronik Mühendisi Vahap Ünalan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "90 -95 yılları arasında anons sistemini kablo sistemden telsiz sistemine geçirdik. 40 il ve yüzlerce ilçe belediyelerinde bu sistemi kurduk. Ardından müftülükler devreye girince sistemin taklidi yaygınlaşmaya başladı. Ülkeye faydalı şeyler yaptıklarını düşündüğüm için hiçbiri için telif davası açmadım" dedi.

"UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMADI"

Türkiye'deki tüm camilerin anons yayın sistemi ile ilgili konuşan Ünalan, "Bu teknoloji eskidi artık. Araçlara yayın cihazı konularak çok rahat şekilde Türkiye'deki tüm camilerin anons yayın sistemi ele geçirilebilir. 15 Temmuz'dan sonra hem Diyanet'i, hem siyasileri hem de bürokratları uyardım. 'Ülkede karmaşa veya darbe girişimi olması halinde tüm camiler devleti yıkmak isteyenlerin propaganda merkezi haline gelebilir' dedim. Uyarılarımız dikkate alınmadı" diye konuştu.

"SİSTEMİNİN YENİLENMESİ LAZIM"

Benzeri durumların yaşanmaması için camilerde anons yayın sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ünalan, şunları söyledi:

* Camilerde kullanılan teknoloji eski olduğu için bu şifreyi şu an bir mühendislik öğrencisi bile çözebilir. Bu yüzden camilerimizde anons yayın şifrelenme sisteminin mutlaka yenilenmesi lazım.

* Belirlenen şifrenin de karmaşık ve kırılması zor olması lazım. Ayrıca havaya yapılan her yayın mutlaka çözülür. Bir camiye günde 5 vakit ezan için aynı frekansla bağlantı sağlanıyor bu da şifrenin zamanla çözülmesine yol açıyor.

* Bu yüzden yedek bir frekans sisteminin olması ve bunu da sadece programı üreten şirketin bilmesi ve cihazlarında kayıtlı olması gerekiyor.