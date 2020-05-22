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2020-TUS 1. Dönem ek tercihler alınacak

ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklamaya göre 2020-TUS 1. Dönem ek tercihler alınacak
 22 Mayıs 2020 11:01
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2020-TUS 1. Dönem ek tercihler alınacak

2020-TUS 1. Dönem: Ek Tercihlerin Alınması

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ek tercih işlemleri, 22 Mayıs - 03 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemi 03 Haziran 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 22 Mayıs 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Ek Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

Başvuru Kılavuzu
Kontenjanlar Tablosu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri

Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

TABLOLAR

Tablo-2
Tablo-3
Tablo-4
Memurlar.Net
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