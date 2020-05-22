Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis
|22 Mayıs 2020 11:16
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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin, Düzce ve Bolu kesimlerinde etkili olan sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü.
Yoğun sis, kara yolunun Düzce kesiminde bulunan Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Sarıçökek mevkileri ile Bolu kesimindeki Seymenler, Elmalık ve Köroğlu mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Bölgede ring halinde bulunan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, yağış ve sisin zaman zaman etkili olacağını bildirdi.
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