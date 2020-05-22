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Ramazan Bayramı 'Kovid-19' nedeniyle buruk geçecek

Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan Kovid-19 salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'na eski alışkanlıklardan uzak girilecek- Aile büyüklerinin ellerinin öpüldüğü, gönüllerinin hoş edildiği bayram ziyaretleri gerçekleştirilemeyecek, kutlamalar bu sene telefonla veya görüntülü görüşmelerle yapılacak- Her bayramda akıllara gelen "Nerede o eski bayramlar" sorusu bu seneki şartlar nedeniyle daha da bir anlam kazanacak
 22 Mayıs 2020 11:14
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Ramazan Bayramı 'Kovid-19' nedeniyle buruk geçecek

- Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı bu sene buruk kutlanacak.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgını insanların sosyal hayatlarında büyük değişikliğe sebep oldu. Salgını önlemek için hayata geçirilen kurallar nedeniyle insanlar alıştıkları birçok şeyden mahrum kaldı. Kovid-19 sürecinde ramazan ayını geride bırakmaya hazırlanan İslam alemi, bu bayrama eski alışkanlıklarından uzak girecek.

Salgınla mücadeleyi başarıyla tamamlamak isteyen Türkiye'de arife gününden itibaren 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Alınan karar gereği bayram namazı kılınamayacak. Aile büyüklerinin ellerinin öpüldüğü, gönüllerinin hoş edildiği bayram ziyaretleri gerçekleştirilemeyecek. Kutlamalar bu sene telefonla veya görüntülü görüşmelerle yapılacak.

Bayramlarda en çok yol gözleyen 65 yaş ve üzerindekiler bayramın ilk günü 24 Mayıs Pazar günü sokağa çıkabilecek. Bayram öncesi memleketlerine gitme imkanı tanınan ve seyahat belgesi başvuruları onaylanan 65 yaş ve üzerindekiler bayramı memleketlerinde geçirebilecek.

Şeker için komşularının ya da hiç tanımadıklarının kapısını çalan çocuklar da bu yıl eski sevinçlerinden uzak bir bayram geçirecek.

Arife gününden itibaren yoğunluk yaşanan kabristanlar da bu sene sessizleşecek.

- "Nerede o eski bayramlar"

Türkiye'de son dönemde herkesin ısrarla sorduğu birçok reklama konu da olan "Nerede o eski bayramlar" sorusu bu bayram daha da anlam kazanacak. Akraba komşu ziyaretleri yerine birer tatil imkanı gözüken bayramlarda ziyaretlerin azalması, bunun yerine telefonla bayram kutlamalarının artması şimdi bu salgın döneminde karşımıza çıkacak.

Sadece yaşlıların değil, orta yaştakilerin de dile getirdiği eski bayramlarda hazırlıklara çok önce başlanırdı. Bayram temizlikleri yapılır, hazır tatlılar yerine baklavalar evlerde açılırdı. Börekler, yaprak sarmaları ve çeşitli ikramlar bayram ziyaretlerinde tüketilmek için yapılırdı.

Geniş aile sofralarının kurulduğu eski bayramlarda el öpenlerin sayısı daha fazlaydı. Yaşlıların kapıları daha fazla çalınır ve sokakta çocukların sesleri daha fazla duyulurdu.Ziyaret edilemeyen yakınların bayramı içindeki birkaç fotoğrafla kartpostallar aracılığıyla kutlanırdı.

Kovid-19 sürecinde tüm bu alışkanlıklardan ayrı geçirilecek olan Ramazan Bayramı ise "Nerede o eski bayramlar" sözünü güçlü bir şekilde hatırlatacağı benziyor.

Anadolu Ajansı
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