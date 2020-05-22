1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AİHM'den Türkiye aleyhine yapılan 'Kovid-19' başvurusuna ret

Mahkeme, Kırklareli Geri Gönderme Merkezi'ndeki 5 Rusya vatandaşının, Kovid-19 bulaşma riski bulunduğu gerekçesiyle haklarındaki idari gözetim kararının kaldırılmasına yönelik tedbiren tahliye talebini reddetti, başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu
 22 Mayıs 2020 11:17
Yazdır
AİHM'den Türkiye aleyhine yapılan 'Kovid-19' başvurusuna ret

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan 5 Rusya vatandaşının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riski olduğu, Türkiye'nin merkezde gerekli önlemleri almadığını ileri sürerek yaptığı tedbiren tahliye talepli başvuruyu düşürdü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Rusya Federasyonu vatandaşı 5 kişi, Kovid-19 bulaşma riski altında olduklarını iddia ederek haklarındaki idari gözetim kararının kaldırılmasına ilişkin tedbiren tahliye talebiyle AİHM'e başvurdu.

Merkezin fiziksel koşullarının kötü olduğunu, uzun süredir bahçeye ve havalandırmaya çıkamadıklarını, sık sık hastalandıklarını, tedavilerinin tam olarak yapılmadığını öne süren başvurucular, kendilerine yeterli temizlik maddelerinin, bulaşıcı hastalıklardan koruyucu malzemelerin verilmediğini, çocuklarının yeterli şekilde beslenemediğini, merkezin kalabalık olduğunu ileri sürdü.

AİHM, Anayasa Mahkemesinin de tedbir talebini reddettiği 5 kişinin, başvurusunu incelemeye aldı, hükümetten görüş istedi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüyle görüşme yaparak, başvurucuların barınma koşullarına, sağlık ve yiyecek imkanlarına, kalınan odaların fiziki özelliklerine, salgın hastalıklardan korunmak için alınan tedbirlere yönelik belgeleri, görüntü ve fotoğrafları AİHM'e gönderdi.

Başvurucuların iddialarının gerçeği yansıtmadığı, barınma koşullarının uluslararası standartları karşıladığı aktarılan hükümet görüşünde, tedbir talebinin ve başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği belirtildi.

AİHM, hükümet görüşünde sunulan ayrıntılı bilgi ve belgeleri inceledikten sonra başvurucuların iddialarını soyut bularak tedbiren tahliye talebini reddetti, başvuruyu da açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bularak düşürdü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Pakdemirli'den Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı
22 Mayıs 2020 12:27		 'Mansur Yavaş işçi çıkartırsa iki elimiz yakasında olur'
22 Mayıs 2020 12:07
Ticaret Bakanı Pekcan, Rusya Enerji Bakanı Novak ile görüştü
22 Mayıs 2020 11:47		 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan SYDV çalışanlarına teşekkür
22 Mayıs 2020 09:48
'İnfaz düzenlemesinin' 69 maddesinin 17'sine itiraz
22 Mayıs 2020 08:42		 Bayram alışverişi bu yıl e-ticarette
22 Mayıs 2020 07:55
Murat Köse: Ankara'da son 1 yılda hatırlanacak hiçbir proje yapılmadı
22 Mayıs 2020 01:50		 Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' mesajı
22 Mayıs 2020 00:39
22 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Mayıs 2020 00:01		 AK Parti'li Ömer Çelik: İzmir nefrete geçit vermez
21 Mayıs 2020 23:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:58 - Yüksek mimarın ofisine sahte seyahat belgesi baskını12:54 - 48 saatte yapılan kaçak villa sökülmeye başlandı12:43 - LGS kapsamında 1000 sorudan oluşan destek paketi yayımlandı12:40 - Ezan sistemini tasarlayan mühendis: Tüm camilerin sistemi ele geçirilebilir12:29 - TEB: Meslek birliklerinin seçim sisteminin değiştirilmesi kaosa götürür12:27 - Bakan Pakdemirli'den Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı12:17 - Ziraat Bankası'ndan elektrik ve su borcu bulunan çiftçilere yeni kredi12:15 - Kadın muhtar Kovid-19 sürecinde at sırtında hizmet veriyor12:07 - 'Mansur Yavaş işçi çıkartırsa iki elimiz yakasında olur'12:04 - Bayram harçlıkları havaleyle gönderiliyor
11:47 - Ticaret Bakanı Pekcan, Rusya Enerji Bakanı Novak ile görüştü11:45 - TOKİ 81 ilde 154 millet bahçesi yapacak11:44 - İstanbul Adliyesi, 15 Haziran sonrasına hazırlanıyor11:39 - Hayırsever, komşularını 'zimem defteri' geleneğiyle sevindirdi11:21 - TBB Başkanı Şahin: En iyi kazanç, giderlerin azaltılması11:18 - Gram altın 380 lira seviyelerinde11:17 - Hava yolu işletmeleri önce kadınları ikna etmeli11:17 - 'Karantina obezitesi'ne dikkat
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs günlerinde, evinizde ekmek yapılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, sınavlarda resen görevlendirilebilir mi?
TRT, yapılan hatadan dolayı 14 kişiyi görevden uzaklaştırdı
Veyis Ateş'in zor anları! Canlı yayında yine aynı ses duyuldu...
Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affetti
Sultangazi'de yolun ortasına dört katlı bina yapıldı
TCDD Taşımacılık, sözleşmeli makinist alım şartlarını açıkladı
Astsubay sicillerine Covid-19 düzenlemesi
Virüse karşı yeni dezenfektan geliyor
Bilim Kurulu Üyesi: Haziran ortasında vakalar çok azalacak
Doçentlik başvuruları yılda 3 kez olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayram namazının camilerde kılınamaması 5
foşur foşur 2
bazen 2
Çıkmak 2
renk vermemek 3
ce eee nidası 2
küstün mü sorusu 2
beni rahat bırak 3
Yalakalık 3
yere batsın 3
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Personel Aş. 1 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam