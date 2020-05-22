1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBB Başkanı Şahin: En iyi kazanç, giderlerin azaltılması

Fatma Şahin: TBB olarak biz pandeminin ilk gününde komisyonumuzu toplayarak 9 maddelik bildiri hazırladık. Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlıklara ulaştırdığımız bu maddelerden ilki olan 'borçlu belediyelerin kesintilerinin ertelenmesi' hemen kabul edildi. Bu hükümete yaklaşık 3,5 milyar liralık ekstra yük bindirdi
 22 Mayıs 2020 11:21
Yazdır
TBB Başkanı Şahin: En iyi kazanç, giderlerin azaltılması

- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye bütçelerine ek yük bindiğini ve bunun çözümüyle ilgili adımlar atıldığını belirterek, "En iyi kazanç, giderlerin azaltılması diye düşünüyoruz. Yıllık planlamamızı yeniden revize ediyoruz." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin salgın sürecini başarıyla yürütmesinin temelinde güçlü liderlik, sağlık ve sosyal güvenlik yapısı, yerelle merkezi yönetim arasındaki koordinasyon ve dayanışmanın olduğunu söyledi.

Türkiye'nin başarı hikayesi konusunda, dünyanın farklı ülkelerindeki belediye başkanlarının hayranlıklarını dile getirdiğini anlatan Şahin, bu başarıda koordinasyonun öneminin bir kez daha ön plana çıktığını vurguladı.

- "Borçlu belediyelerin kesintileri ertelendi"

Fatma Şahin, koordinasyon sayesinde Gaziantep örneğinde olduğu gibi genelgelerin uygulanmasından dezenfekteye kadar her alanın başarıyla yürütüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en zor zamanlarında çok büyük dayanışma örneği var. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası da buna örnek. Bizim özelliklerimiz ve sahip olduğumuz değerlerimiz pandemi sürecinde ülkemizi öne taşıdı. Tüm bunları aslında İtalya, ABD ve İspanya'daki belediye başkanları da söylüyor. TBB olarak biz pandeminin ilk gününde komisyonumuzu toplayarak 9 maddelik bildiri hazırladık. Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlıklara ulaştırdığımız bu maddelerden ilki olan 'borçlu belediyelerin kesintilerinin ertelenmesi' hemen kabul edildi. Bu hükümete yaklaşık 3,5 milyar liralık ekstra yük bindirdi. Toplanacak para, belediyelerden toplanmamış oldu. Ayrıca çıkarılan bir yasayla hukuki alt yapı oluşturuldu ve pandemi için yapılacakların yasal alt yapısı oluşturuldu. Bizler de TBB olarak bu çalışmaları takip ediyoruz."

- "Tüm belediye başkanlarının talepleri alınıyor"

Ülkenin her yanındaki belediye başkanlarından gelebilecek görüş ve önerilere açık olduklarını aktaran Şahin, "Bunların hepsini ilgili bakanlıklara aktarıyoruz. Mesela geçen hafta kısa çalışma ödeneğinin belediye şirketlerine de verilmesi için çalışma yaptık. Hızlı şekilde almaya başlandı. Bu çalışma da TBB'nin önerisiydi. Geçen hafta yapılan bir çalışmayla İller Bankasından uygun şartlarda kredi açılmasını sağladık. Bununla ilgili talepler toplanıyor." diye konuştu.

Şahin, CHP'li belediye başkanlarının taleplerini de dikkatlice incelediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz, TBB'den gelen tüm fikir ve önerileri takip ediyor. Bizler de zaten taleplerin hızlı şekilde yerine getirildiğini görüyoruz. Bundan sonra da böyle devam edecek. Tabi tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Belediyelerimizin hepsine müteşekkiriz. Belediyelerimizin tamamı uygulamalarda olağanüstü işler yaptılar. Pandemi sürecinde dünyaya örnek olmamızda belediyenin gayretleri etkili oldu. Ben AK Partili belediyelerimizden biliyorum. Arkadaşlarımız çok yoğun çalıştılar. Zor bir dönem, bu dönemden hep birlikte empati yaparak süreci en az zararla götürmeliyiz. Her şeyin bir an da çözüldüğünü söylemek doğru olmaz ama kademe kademe tüm sorunlarımızı çözmeye çalışan bir anlayış var. Yeni sorunlarımız da olacak. Bunları çözmeye çalışacağız."

- "Yıllık planlamamızı yeniden revize ediyoruz"

Şahin, belediyelerdeki en büyük sorunun bütçe yönetimi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mesela biz Gaziantep'te büyük tasarruf tedbirleri alıyoruz. En iyi kazanç, giderlerin azaltılması diye düşünüyoruz. Yıllık planlamamızı yeniden revize ediyoruz. Tasarruf ve verimlilik zamanı diyerek pandemi sürecini kentimize göre yeniden planlıyoruz. Ama söylenen doğrudur, bütçeyle ilgili sorun vardır. Çözülmesi konusunda da herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ve çalışmaya devam edecek."

Şahin, salgın nedeniyle belediye bütçelerinde oluşan ekstra yükle ilgili bir soruya, "Yaklaşık yüzde 30'un üzerinde bütçe giderinin arttığını düşünüyorum." yanıtını verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TEB: Meslek birliklerinin seçim sisteminin değiştirilmesi kaosa götürür
22 Mayıs 2020 12:29		 Türk Kızılayı, 90 bin gönüllüyle sahada görev yapıyor
22 Mayıs 2020 02:57
ATO Başkanı Baran, MB'nin faiz indirimini değerlendirdi
21 Mayıs 2020 15:43		 TBB ve 80 barodan 'Avukatlık Kanunu' tartışmalarına ilişkin açıklama
19 Mayıs 2020 14:52
Tarım-Orman çalışanları şiddetin önlenmesi için yasa istiyor
18 Mayıs 2020 14:31		 Şiddete maruz kalan tarım personeli için kanuni düzenleme talep edildi
18 Mayıs 2020 12:47
Kovid-19'un sağlık çalışanları için 'meslek hastalığı' olarak tanımlanması talebi
18 Mayıs 2020 10:32		 'Üniversite çalışanlarına becayiş hakkı tanınmalı'
17 Mayıs 2020 17:00
Eğitim-Bir-Sen'den kan kampanyasına destek
17 Mayıs 2020 15:37		 İTO'dan Kısa Çalışma Ödeneği 3 ay daha uzatılsın talebi
17 Mayıs 2020 10:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:58 - Yüksek mimarın ofisine sahte seyahat belgesi baskını12:54 - 48 saatte yapılan kaçak villa sökülmeye başlandı12:43 - LGS kapsamında 1000 sorudan oluşan destek paketi yayımlandı12:40 - Ezan sistemini tasarlayan mühendis: Tüm camilerin sistemi ele geçirilebilir12:29 - TEB: Meslek birliklerinin seçim sisteminin değiştirilmesi kaosa götürür12:27 - Bakan Pakdemirli'den Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı12:17 - Ziraat Bankası'ndan elektrik ve su borcu bulunan çiftçilere yeni kredi12:15 - Kadın muhtar Kovid-19 sürecinde at sırtında hizmet veriyor12:07 - 'Mansur Yavaş işçi çıkartırsa iki elimiz yakasında olur'12:04 - Bayram harçlıkları havaleyle gönderiliyor
11:47 - Ticaret Bakanı Pekcan, Rusya Enerji Bakanı Novak ile görüştü11:45 - TOKİ 81 ilde 154 millet bahçesi yapacak11:44 - İstanbul Adliyesi, 15 Haziran sonrasına hazırlanıyor11:39 - Hayırsever, komşularını 'zimem defteri' geleneğiyle sevindirdi11:21 - TBB Başkanı Şahin: En iyi kazanç, giderlerin azaltılması11:18 - Gram altın 380 lira seviyelerinde11:17 - Hava yolu işletmeleri önce kadınları ikna etmeli11:17 - 'Karantina obezitesi'ne dikkat
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs günlerinde, evinizde ekmek yapılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, sınavlarda resen görevlendirilebilir mi?
TRT, yapılan hatadan dolayı 14 kişiyi görevden uzaklaştırdı
Veyis Ateş'in zor anları! Canlı yayında yine aynı ses duyuldu...
Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affetti
Sultangazi'de yolun ortasına dört katlı bina yapıldı
TCDD Taşımacılık, sözleşmeli makinist alım şartlarını açıkladı
Astsubay sicillerine Covid-19 düzenlemesi
Virüse karşı yeni dezenfektan geliyor
Bilim Kurulu Üyesi: Haziran ortasında vakalar çok azalacak
Doçentlik başvuruları yılda 3 kez olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kebapçı celal 3
ne dedim ben şimdi 2
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi 2
ısırgan 2
beni rahat bırak 3
Kayseri'de Balkonuna ingiliz bayrakli havlu asan kişi 1
bayburt 4
bazen 2
valerios leonidis 1
yere batsın 3
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Personel Aş. 1 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam