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Hayırsever, komşularını 'zimem defteri' geleneğiyle sevindirdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, 42 hanenin yaşadığı mahalle halkının bakkala olan borçlarını kapattı- Bakkal işleten Yılmaz Çapan:- "Geleneğimizde Osmanlı döneminden gelen dayanışma kültürümüz vardır. Bizde komşusu açken kendisi tok yatmayan, ona pay gönderen, ihtiyaçlarını karşılayan insanlar var"
 22 Mayıs 2020 11:39
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Hayırsever, komşularını 'zimem defteri' geleneğiyle sevindirdi

- Malatya'da, isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeme "zimem defteri" geleneğiyle mahallelinin bakkala olan 20 bin liralık borcunu sildirip, yüzleri güldürdü.

Yeşilyurt ilçesinde bir hayırsever, Hıroğlu Mahallesi'nde bakkal Yılmaz Çapan'ı arayarak veresiye defterini satın almak istediğini söyledi. Bakkal Yılmaz Çapan da hayırsevere destek vererek 20 bin liralık borcun 5 bin lirasını kabul etmeyerek defterde bulunan borçları kapattı.

Hıroğlu Mahallesi'nde 31 yıldır bakkal işleten Yılmaz Çapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede daha önce yaşayanların zaman zaman bu tür yardımlar yaptığını söyledi.

Mahallede doğup, büyüyüp, okuyup meslek sahibi olan ve daha sonra buradan ayrılanların böyle yardımlarda bulunduğunu belirten Çapan, şöyle devam etti:

"Bu olay beni çok duygulandırdı, çok da sevindim. Hatta bazen 250 lira borç varsa 200 lirasını onlar veriyor 50 lirasını ben kapatıyorum. Hıroğlu Mahallesi sakinlerinden bizden belki birkaç yaş büyük buranın yetiştirdiği İstanbul'da iş adamı hayırsever, kendi mahallesinde bulunan bakkalın veresiye defterini satın aldı. Bu beni çok etkiledi. Bir kişiyi gönderdi onunla defteri hesapladık, 20 bin civarında hesap çıktı. 15 bin lira verirsen bende geri kalanını kapatırım dedim. Onlar da bizi hiç kırmadı. 15 bin lirayı o arkadaş kanalıyla gönderdi ve defteri satın aldı."

- "Dayanışma çok eskiden beri var"

Hayırseverin kendisini aradığında duygulandığını aktaran Çapan, mahallede yetişen birinin yeniden daha önce yaşadığı yere yardım etmesinin çok güzel olduğunu belirtti.

Geleneğin Türkiye'de aynı şekilde devam etmesini temenni ettiğini dile getiren Çapan, şunları söyledi:

"Geleneğimizde Osmanlı döneminden gelen dayanışma kültürümüz vardır. Bizde komşusu açken kendisi tok yatmayan, ona pay gönderen, ihtiyaçlarını karşılayan insanlar var. Kültürümüz komşusu açken kendisi tok yatmayandır. Dayanışma çok eskiden beri var. Nesilden nesile devam edecektir. Bazı değişmeler olsa bile zor durumlar olduğu zaman kaynaşma ve birleşme bu ülkede temelden gelen bir şeydir."

Veresiye defterinin satın alındıktan sonra mahalle muhtarını arayarak haber verdiğini söyleyen Çapan, muhtarın da desteğiyle mahalle halkına duyuruda bulunduklarını ifade etti.

Muhtarla fotoğraf çekerek hem iş adamına hem de mahalle halkına sosyal medya üzerinden gösterim yaptıklarını anlatan Çapan, "Beni arayıp teşekkür eden arkadaşlar oldu. Halk tarafından takdir edildi. Allah razı olsun dediler." diye konuştu.

- "Yapılan hayrı Allah kabul etsin"

Hıroğlu Mahallesi Muhtarı Uğur Topaloğlu da birlik ve beraberlik içinde yaşadıklarını söyledi.

Hayırseverin davranışının vatandaşlara örnek olduğunu anlatan Topaloğlu, "Çocukluğu ve gençliği burada geçen hayırseverimiz koronavirüs, deprem ve ramazan ayı süreci içerisinde olmamız dolayısıyla bakkalımızda bulunan veresiye defterini sildirdi. Yapılan hayrı Allah kabul etsin. Allah devamını nasip etsin. Buranın tutkunluğu cebindeki 15 liranın 10 lirasını bize teklif eden vatandaşlarımızdan bellidir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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