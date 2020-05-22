1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bayram harçlıkları havaleyle gönderiliyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanları, Türkiye'de ilk kez yaşanacak olan "dijital bayram" kutlamalarında bayram harçlıklarının havale yoluyla gönderildiğini belirtti
 22 Mayıs 2020 12:04
Yazdır
Bayram harçlıkları havaleyle gönderiliyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) uzmanları, Türkiye'de ilk kez yaşanacak olan "dijital bayram" kutlamalarında bayram harçlıklarının havale yoluyla gönderilmeye başlandığını söyledi.

SODİGEM'den yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin, 2020 yılında hem milli hem de dini bayramların kutlamadaki dijital alışkanlara da yön verdiği, özellikle dijital tebrik mesajlarının bu süreçte en çok öne çıkan kutlama şekli olduğu belirtildi.

Ramazan Bayramında harçlıkların havaleyle yollandığına ve bazı şirketlerin, gençlerin akrabalarından harçlık isteyebilecekleri mobil uygulamaları dahi kullanıma soktuğuna değinilen açıklamada, bayram geleneği olarak bayramın ilk günü bir araya gelen aile bireylerinin kalabalık aile fotoğraflarını bu yıl sosyal medya üzerinden paylaşamayacağı, bu nedenle sosyal medya platformlarında eski bayramlarda çekilen pozların #throwback, #neredeoeskibayramlar etiketleri ile paylaşılacağı kaydedildi.

SODİGEM uzmanları, bayramda 81 ilin birden evde kalacağı haberinin verilmesiyle insanların 4 gün boyunca evlerinde daha keyifli vakit geçirebilmek adına izleyebilecekleri filmleri, oynayabilecekleri dijital oyunları araştırmaya başladığını belirtti. Açıklamada, uzmanların şu cümlelerine yer verildi:

"Ramazan Bayramı öncesinde bayram temizliğine ve misafirler için yapılan ikram hazırlıklarına ilişkin paylaşımlara sıkça rastlanmaktaydı. Fakat bu bayram bu hazırlık paylaşımlarına pek rastlamayacağız gibi görünüyor. Ailesinden uzakta yaşayan kişiler, bayram tatiline giderken sosyal medyadan yolculuklarına ilişkin paylaşımlar yapmaktaydı. Bu bayram koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında seyahatlere getirilen kısıtlamalar sebebiyle birçok kişi bayramı ailesinden uzakta geçirecek. Özellikle çalışan bireylerin bayramı tatile giderek değerlendirmesi de yaş almış bireyler tarafından eleştirilen bir durumdu. Bu bayram, tatillerin de askıya alınması göz önünde bulundurulduğunda, sosyal medyadaki tatil aktivitelerinin yerini ev içi aktivitelerin paylaşımı alacak gibi görünüyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ezan sistemini tasarlayan mühendis: Tüm camilerin sistemi ele geçirilebilir
22 Mayıs 2020 12:40		 Kadın muhtar Kovid-19 sürecinde at sırtında hizmet veriyor
22 Mayıs 2020 12:15
TOKİ 81 ilde 154 millet bahçesi yapacak
22 Mayıs 2020 11:45		 Hayırsever, komşularını 'zimem defteri' geleneğiyle sevindirdi
22 Mayıs 2020 11:39
'Karantina obezitesi'ne dikkat
22 Mayıs 2020 11:17		 Ankara Şehir Hastanesi, pandemiyle mücadelenin merkezi oldu
22 Mayıs 2020 11:16
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis
22 Mayıs 2020 11:16		 Ramazan Bayramı 'Kovid-19' nedeniyle buruk geçecek
22 Mayıs 2020 11:14
7 kişilik minibüsten 23 kişi indi
22 Mayıs 2020 10:56		 Tedbirlere uymayan 150 iş yeri sahibine para cezası kesildi
22 Mayıs 2020 10:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:05 - Bakan Pekdemirli'den hayvancılık destek ödemesi hakkında açıklama12:58 - Yüksek mimarın ofisine sahte seyahat belgesi baskını12:54 - 48 saatte yapılan kaçak villa sökülmeye başlandı12:43 - LGS kapsamında 1000 sorudan oluşan destek paketi yayımlandı12:40 - Ezan sistemini tasarlayan mühendis: Tüm camilerin sistemi ele geçirilebilir12:29 - TEB: Meslek birliklerinin seçim sisteminin değiştirilmesi kaosa götürür12:27 - Bakan Pakdemirli'den Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı12:17 - Ziraat Bankası'ndan elektrik ve su borcu bulunan çiftçilere yeni kredi12:15 - Kadın muhtar Kovid-19 sürecinde at sırtında hizmet veriyor12:07 - 'Mansur Yavaş işçi çıkartırsa iki elimiz yakasında olur'
12:04 - Bayram harçlıkları havaleyle gönderiliyor11:47 - Ticaret Bakanı Pekcan, Rusya Enerji Bakanı Novak ile görüştü11:45 - TOKİ 81 ilde 154 millet bahçesi yapacak11:44 - İstanbul Adliyesi, 15 Haziran sonrasına hazırlanıyor11:39 - Hayırsever, komşularını 'zimem defteri' geleneğiyle sevindirdi11:21 - TBB Başkanı Şahin: En iyi kazanç, giderlerin azaltılması11:18 - Gram altın 380 lira seviyelerinde11:17 - Hava yolu işletmeleri önce kadınları ikna etmeli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs günlerinde, evinizde ekmek yapılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, sınavlarda resen görevlendirilebilir mi?
TRT, yapılan hatadan dolayı 14 kişiyi görevden uzaklaştırdı
Veyis Ateş'in zor anları! Canlı yayında yine aynı ses duyuldu...
Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affetti
Sultangazi'de yolun ortasına dört katlı bina yapıldı
TCDD Taşımacılık, sözleşmeli makinist alım şartlarını açıkladı
Astsubay sicillerine Covid-19 düzenlemesi
Virüse karşı yeni dezenfektan geliyor
Bilim Kurulu Üyesi: Haziran ortasında vakalar çok azalacak
Doçentlik başvuruları yılda 3 kez olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kebapçı celal 3
ne dedim ben şimdi 2
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi 2
ısırgan 2
beni rahat bırak 3
Kayseri'de Balkonuna ingiliz bayrakli havlu asan kişi 1
bayburt 4
bazen 2
valerios leonidis 1
yere batsın 3
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Personel Aş. 1 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam