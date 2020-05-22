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'Mansur Yavaş işçi çıkartırsa iki elimiz yakasında olur'

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, göreve geldiği günden bu yana 3 bin işçi alan Mansur Yavaş'ın Covid-19 bahanesiyle işçi çıkaracağını söylemesine tepki gösterdi.
 22 Mayıs 2020 12:07
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'Mansur Yavaş işçi çıkartırsa iki elimiz yakasında olur'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün yaptığı açıklamada, hükümet destek vermezse işçi çıkaracağını söylemişti.

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin bir açıklama yaparak, 'Yavaş işçi çıkartırsa iki elimiz yakasında olur' dedi.

İşte Fatih Şahin'in açıklaması

-CHP'li Mansur Yavaş'a bir kez daha sesleniyoruz: Gözümüz üzerinde. Beceriksizliğinin faturasını işçi kardeşlerimize kesme, emekçilerin ekmeği ile oynama, onlara zulmetme. Aksi takdirde iki elimiz de yakanda olur. Kimse Büyükşehir emekçilerini yalnız sanmasın.

Bu uyarımızdan sonra geri adım atan Mansur Yavaş'ın şimdi de kaynak bahanesine sığınarak işçi çıkarmaya hazırlandığını duyuyoruz.

-CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş her fırsatta milyonlarca lira tasarruf ettiğini, bütçenin fazla verdiğini beyan etmiş ve geçtiğimiz bir yıl içerisinde partizanca yaklaşımla 3000'e yakın kişiyi işe almıştır.
Memurlar.Net
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