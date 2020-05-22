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Bakan Pakdemirli'den Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Kovid-19 salgını bir kez daha göstermiştir ki bütün teknolojik ilerlemelere rağmen sağlık, su, gıda, ilaç, barınak ve enerji için tamamen sağlıklı ve canlı ekosistemlere ihtiyacımız vardır
 22 Mayıs 2020 12:27
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Bakan Pakdemirli'den Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bütün teknolojik ilerlemelere rağmen sağlık, su, gıda, ilaç, barınak ve enerji için tamamen sağlıklı ve canlı ekosistemlere ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

Pakdemirli, 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Biyoçeşitlilikle ilgili sorunlara dikkati çekmek, halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin kabul edildiği gün olan 22 Mayıs'ın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü" olarak ilan edildiğini anımsatan Pakdemirli, her yıl dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan günün bu yıl ki temasının "Çözümlerimiz Doğadadır" olarak belirlendiğini ifade etti.

Pakdemirli, bu sloganının umut, dayanışma ve doğayla uyumlu gelecek inşa etmek için birlikte çalışmanın önemine de değindiğine işaret ederek, "Bugünlerde dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını bir kez daha göstermiştir ki bütün teknolojik ilerlemelere rağmen sağlık, su, gıda, ilaç, barınak ve enerji için tamamen sağlıklı ve canlı ekosistemlere ihtiyacımız vardır." ifadelerini kullandı.

Sloganın, biyoçeşitlilik kaybının önlenmesi için küresel çerçevede güçlü bir iradenin oluşması gerektiğine bu yıl her zamankinden çok daha fazla işaret ettiğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, biyoçeşitliliğin korunması için önemli adımlar atan ülkelerden biri olmasının yanında, 2022'de düzenlenecek BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak ve 2022-2024 yıllarında sözleşme dönem başkanlığını yürütecek. Bu kapsamda, geçen yıl ağustosta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla genelge yayınlanarak, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu kuruldu ve faaliyetlerine başladı. İlgili bakanlıklar başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar seferber edilerek, geniş biçimde katkı ve katılımlarının sağlandığı bu süreç, ülkemizin biyolojik çeşitliliğe verdiği önemin göstergesidir."
Anadolu Ajansı
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