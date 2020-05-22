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LGS kapsamında 1000 sorudan oluşan destek paketi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 20 Haziran'da gerçekleşecek sınavla ilgili başta sağlık tedbirleri olmak üzere her türlü detaya en ince ayrıntısına kadar hazırlanıyoruz. LGS'ye hazırlık sürecinde sunduğumuz örnek sorularımızla öğrencilerimizin sınav kaygısı yaşamadan, motivasyonlarını yükselmenin çabasındayız
 22 Mayıs 2020 12:43
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LGS kapsamında 1000 sorudan oluşan destek paketi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "20 Haziran'da gerçekleşecek sınavla ilgili başta sağlık tedbirleri olmak üzere her türlü detaya en ince ayrıntısına kadar hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS kapsamında düzenlenecek merkezi sınava hazırlık sürecinde, öğrencilere örnek sorular ve çalışma sorularıyla kaynak desteği sunulmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için 1000 sorudan oluşan mayıs ayı 2'nci çalışma soru destek paketi yayımlandı.

8'inci sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 soruluk ilk destek paketi 16 Nisan'da, 1000 soruluk mayıs ayı birinci destek paketi 4 Mayıs'ta yayımlandı. Bugün erişime açılan 1000 sorudan oluşan mayıs ayı çalışma soruları 2'nci destek paketiyle birlikte toplam 2 bin 516 soru, öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, LGS kapsamındaki merkezi sınava katılacak öğrencilerin en iyi şekilde hazırlık yapabilmeleri, Türkiye'nin her yerindeki çocuğa fırsat adaleti sağlayabilmek için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Bakan Selçuk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"LGS'ye hazırlık sürecinde sunduğumuz örnek sorularımızla öğrencilerimizin sınav kaygısı yaşamadan, motivasyonlarını yükseltmenin çabasındayız. 20 Haziran'da gerçekleşecek sınavla ilgili başta sağlık tedbirleri olmak üzere her türlü detaya en ince ayrıntısına kadar hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitim süreciyle birlikte öğrencilerimizin her an yanında olabilmek için sunduğumuz alternatif kaynakları çeşitlendirdik. Ayda bir kez yayımladığımız Örnek Soru Kitapçığını 2 kez yayımlamaya başladık. Bugün Çalışma Soruları Destek Paketi'nin de üçüncüsünü paylaşıyoruz. Bu yeni paketle birlikte toplam 2 bin 516 soruluk bir kaynağı erişime açtık."

Sınava kadar bir kez daha LGS çalışma soruları destek paketinin ve örnek soru kitapçığının yayımlanacağını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu destek paketleri için Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanları, 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar. Özelikle bu pakette Ankara, Antalya, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki arkadaşlarımız önemli katkı sağladılar. Emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarına, katkı sağlayan ölçme değerlendirme merkezlerine öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum."

Öğrenciler, destek paketine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebilecek.
Anadolu Ajansı
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