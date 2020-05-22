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Bakan Pekdemirli'den hayvancılık destek ödemesi hakkında açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6,6 milyar lira destekleme ödemesinin mayıs sonu itibarıyla 5,1 milyar lirasını ödedik. İnşallah haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz.
 22 Mayıs 2020 13:05
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Bakan Pekdemirli'den hayvancılık destek ödemesi hakkında açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6,6 milyar lira destekleme ödemesinin mayıs sonu itibarıyla 5,1 milyar lirasını ödedik. İnşallah haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz."

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