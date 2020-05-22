Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bakan Pekdemirli'den hayvancılık destek ödemesi hakkında açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6,6 milyar lira destekleme ödemesinin mayıs sonu itibarıyla 5,1 milyar lirasını ödedik. İnşallah haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz.
|22 Mayıs 2020 13:05
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6,6 milyar lira destekleme ödemesinin mayıs sonu itibarıyla 5,1 milyar lirasını ödedik. İnşallah haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mersin'de otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
22 Mayıs 2020 14:10
|Ceren daha 17 yaşındaydı, bir cani hayatını çaldı
22 Mayıs 2020 09:09
|Ordu'da ters kelepçe gerginliği
21 Mayıs 2020 23:38
|Polise çarpıp kaçtı, araçtan 34 kilogram esrar çıktı
21 Mayıs 2020 22:31
|Ehliyetsiz sürücü yakalanınca polise bıçakla saldırdı
21 Mayıs 2020 19:19
|Tartıştığı görümcesi ve kendi oğlunu öldüren kadın hastaneye yatırıldı
21 Mayıs 2020 17:57
|Karpuzu kestirip almayan müşterisini bıçakla kovaladı
21 Mayıs 2020 17:55
|Tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü
21 Mayıs 2020 16:54
|Üşüttüm diyene koronavirüs testi yapılacak
21 Mayıs 2020 15:50
|Hırsızlık yapmak isterken üçüncü kattan düşüp öldü
21 Mayıs 2020 13:09